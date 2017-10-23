Глава представительства ЕС в Кыргызстане завершает свою дипмиссию

2017-10-23 17:04 | www.trend.az | 3

Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев встретился с главой представительства ЕС в КР, послом Чезаре Де Монтис по случаю завершения его дипломатической миссии в Кыргызстане. Об этом передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи Абдылдаев выразил благодарность Де Монтис за его активную деятельность во время пребывания в Кыргызстане, а также личный вклад в развитие двусторонних отношений между Кыргызстаном и Евросоюзом.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества КР и ЕС по приоритетным направлениям, а также перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках утвержденного Советом ЕС 9 октября т.г. мандата на ведение переговоров по проекту нового Соглашения об углубленном партнерстве и сотрудничестве между КР и ЕС.