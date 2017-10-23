Новое предложение вкладчикам от NIKOIL | Bank

2017-10-23 17:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вы разместили в NIKOIL | Bank депозит в долларах США, но срочно понадобились манаты? Перед вами встал вопрос: что делать в данной ситуации? Не надо обнулять свой счет и при этом терять накопленные проценты! NIKOIL | Bank предлагает выгодный кредит в манатах под залог долларового депозита!

Приходите в NIKOIL | Bank и оформите кредит до 70 процентов от общей суммы вашего депозита, сроком до 12-ти месяцев. Комиссия за оформление взиматься не будет! Предоставьте в любое отделение банка удостоверение личности и кредит ваш!

Видео: https://youtu.be/KMaQFVNoD2k

NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az, либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil