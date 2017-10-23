На строительство автодороги в Шекинском районе выделено 4,8 млн. манатов

2017-10-23 18:21 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 4,8 млн. манатов на строительство автодороги Шеки-Киш в Шекинском районе.

Как передает АПА-Экономикс, автодорога Шеки-Киш соединяет два населенных пункта, в которых проживают 17 тыс. человек. Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год. Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.