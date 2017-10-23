Глава представительства ЕС в Азербайджане проинформирован о провокациях Армении

2017-10-23 18:39 | www.apa.az | 4

23 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным главой представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане послом Кестутисом Янкаускасом.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, поздравив посла с началом деятельности в нашей стране, министр пожелал ему успехов в развитии связей между Азербайджаном и ЕС.



В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся текущей ситуации в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Проинформировав гостя о продолжающейся на протяжении более 20 лет оккупации Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана, в результате которой более одного миллиона людей стали вынужденными переселенцами, генерал-полковник З.Гасанов отметил, что противник по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.



Министр обороны подчеркнул, что из-за угроз жизни мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций вооруженных сил Армении, оптимальным путем решения конфликта является безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права.



Посол К.Янкаускас, в свою очередь, отметил, что Европейский Союз является сторонником скорейшего и мирного урегулирования конфликта и продолжения переговоров в этом направлении для обеспечения стабильности в регионе.



На встрече также состоялся обмен мнениями о военно-политической ситуации в регионе и других вопросах, представляющих взаимный интерес.