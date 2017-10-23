Генпрокуратура о сбежавших заключенных

2017-10-23 15:35 | www.oxu.az | 4

Выяснилось, по какой статье возбуждено уголовное дело по факту побега заключенных в Баку.

Как сообщили Oxu.Az в прокуратуре, по факту побега заключенных, которых конвоировали в столицу в охраняемом вагоне специального назначения поезда Баку-Астара-Баку, возбуждено уголовное дело по статьям 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями).

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия и оперативно-розыскные мероприятия по поимке сбежавших заключенных.

A.M.

