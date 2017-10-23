Мэр турецкой провинции Бурса подал в отставку

2017-10-23 18:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Мэр турецкой провинции Бурса Реджеп Алтепе подал в отставку, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что ранее его отставки потребовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым.

Отметим, что Алтепе с 2009 года занимает должность мэра провинции Бурса.

Напомним, что ранее президент и премьер Турции также потребовали отставки мэра Анкары Ибрахима Мелих Гекчека, который является мэром столицы с 1994 года.

Отметим, что президент Турции потребовал от некоторых членов партии уйти в отставку. Данное требование связано с ожидаемыми реформами в правящей Партии справедливости и развития.

22 сентября подал в отставку мэр Стамбула Кадир Топбаш. На это место был избран Мевлют Уйсал.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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