Новруз Мамедов: ПАСЕ - словно инструмент в руках определенных кругов (версия 2)

2017-10-23 18:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) словно превратилась в инструмент в руках определенных кругов, сказал в понедельник журналистам помощник Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов.

По его словам, ПАСЕ является предвзятой по отношению к Азербайджану структурой.

"ПАСЕ приняла в свой состав две страны, но одна из них на протяжении всех этих лет удерживает под оккупацией территории другого государства. Раз ПАСЕ такая справедливая структура, сторонник справедливости, следует спросить у нее : почему ты ничего не говоришь в связи с этим, не принимаешь никаких решений?! ПАСЕ словно превратилась в инструмент в руках определенных кругов. Азербайджан же развивается, обладает большим авторитетом, несмотря на то, что страна находится в конфликте, она обеспечивает как положено свою стабильность, безопасность, устойчивое развитие, растет ее авторитет в регионе и на международной арене", - сказал помощник Президента.

Официальный представитель Администрации Президента добавил, что хотя Азербайджан и небольшое государство, оно является инициатором, участником и играет ведущую роль в создании таких важных коридоров, как "Север- Юг", "Восток-Запад", восстановлении Шелкового пути.

«Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, проекты TANAP, TAP, транспортный коридор "Север-Юг", железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – все они представляют собой большую работу, проведенную Азербайджаном за 26 лет. Даже самые крупные государства мира не проделывали работу такого масштаба. Все это демонстрирует место, роль Азербайджана на мировой арене. А это, к сожалению, не нравится некоторым кругам на Западе. Они ищут пути что-то сказать, выразить какое-то мнение. Об Армении же, которая вот уже более 25 лет оккупирует азербайджанские территории, они не сказали ни слова, а стоит произойти небольшому событию в Азербайджане, как они бурно это обсуждают», - сказал Новруз Мамедов.

По его словам, сегодня в Мьянме происходит большая человеческая трагедия в связи с мусульманами-рохинджа.

«Несколько дней назад на телеканале Euronews трагедия в связи с мусульманами-

рохинджа была расценена как самая большая трагедия нашего времени. Это правда. Но кто совершил эту трагедию, в какой стране это происходит?! Эта трагедия происходит в стране, которой руководит защищаемая Западом на протяжении многих лет, освобожденная из-под ареста лауреат Нобелевской премии, министр иностранных дел и госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Эта правозащитница фактически является лидером страны и находится на должности премьер-министра. Однако Запад не выражает решительной, твердой позиции по вопросу мусульман-рохинджа. В 1990 году в Азербайджане более миллиона человек превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Почему за эти годы они не расценили произошедшее в Азербайджане как самую большую трагедию нашего века? Это является примером. Да, совершаемое в отношении мусульман-рохинджа является большой трагедией, однако об Азербайджане это ни разу не говорили. Телеканал Euronews также входит в число молчащих. Если будет заявлено, что в Азербайджане нарушены права какого-то одного человека, они будут месяцами об этом говорить и писать. Но порой не находится никого, кто хотя бы вскользь сказал бы о миллионе беженцев и вынужденных переселенцах. Это означает предвзятость, двойные стандарты. Именно подобные случаи мешают стабильности, безопасности в мире. Такое часто допускается по отношению к Азербайджану», - сказал помощник Президента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)