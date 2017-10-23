Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

2017-10-23 20:51 | www.trend.az | 0

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamada, yurt içinde toplam 64 terörist etkisiz hale getirildiğini, PKK/KCK ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 131 kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Yurt içinde düzenlenen bin 455 operasyonda, 5 bin 649 kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 643 kişinin FETÖ/PYD ile, 69 kişinin DEAŞ ile, 16 kişinin de

aşırı sol ile irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: TRTHABER