В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев

2017-10-23 20:37 | www.apa.az | 3

В Чечне сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев, после чего был ликвидирован.

Как передает АПА, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение департамента Росгвардии.

«По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением», — сказали в пресс-службе.

По факту происшествия назначена служебная проверка.