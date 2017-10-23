В Баку вор-рецидивист попался на краже – ФОТО

2017-10-23 15:45 | www.oxu.az | 4

Сотрудники Управления охраны Сабунчинского района задержали человека, пытавшегося совершить кражу в маркете на территории поселка Бакиханова.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудники управления прибыли на место происшествия по сигналу тревоги и обнаружили, что неизвестный сломал окно объекта и пробрался внутрь. Увидев полицейских, человек оказал сопротивление и пытался бежать, но был задержан и передан 13-му отделению полиции Управления полиции Сабунчинского района.

В результате расследования выяснилось, что вор – житель Ясамальского района, ранее неоднократно судимый Фарид Гулиев.

Расследование по факту продолжается.

А.М.

