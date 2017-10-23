Выделены средства на строительство автодороги в Шеки

2017-10-23 18:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шеки - Киш в городе Шеки.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Шеки-Киш, соединяющей два населенных пункта, где проживает 17 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2017 год, ОАО «Азеравтойол» будет выделено 4,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.