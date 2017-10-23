Unibank выпустил подарочную карту Albalı Gift

2017-10-23 18:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Теперь, Вы не будете тратить время при выборе подходящего подарка для друзей или близких. Unibank берет всю эту заботу на себя.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, подарочная карта Albalı Gift от Unibank будет самым желанным подарком. Подарив карту Albalı Gift номиналом 50, 100, 150, 500 манатов, Вы даете возможность близким и друзьям выбрать самим свой подарок. Этой картой можно воспользоваться во всех магазинах, где есть POS-терминалы Unibank. Преимущества карты:

Стоимость карты равна подарочной сумме карты, то есть, для покупки карты Albalı Gift номиналом в 100 манатов нужно заплатить 100 манатов;

Возможность совершать безналичные покупки в сети партнерских магазинов http://albali.az/az/partnyorlar;

Карта выдается клиентам в номиналах 50, 100, 150, 500 манатов;

Также выгодно и привлекательно вручать карту в качестве подарка сотрудникам компаний и партнерам;

Возможность заказать карту “Albalı Gift” через сайт unibank.az https://onlineservices.unibank.az/OnlineCardOrder/?lang=az и мобильное приложение Unibank Mobile, а также приобрести в любом филиале банка;

Срок действия карты - 12 месяцев;

Карта выдается клиенту в подарочном конверте.

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На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00. Следует отметить, что 7 филиалов Unibank: “Аджеми”, “Нефтчиляр”, 15-ый филиал (напротив парка им.С.Вургуна), “Нариманов”, “Хырдалан”, “Барда”, “Сумгайыт” и “Гянджа” с 10.00 до 14.00 оказывают услуги клиентам и в субботнем режиме. А до 15 ноября филиалы “Аджеми” и 19-й (Бакиханова) будут оказывать услуги каждый день с 09.00 до 20.00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az , https://twitter.com/unibank.az).