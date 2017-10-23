Квартиру вице-премьера Дмитрия Рогозина обстреляли в Москве

2017-10-23 21:04 | www.apa.az | 4

Московская полиция разыскивает преступника, обстрелявшего квартиру заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина.

Как cообщает АПА со ссылкой на РЕН ТВ, инцидент произошел еще в прошлую субботу, 14 октября, однако известно о нем стало только сейчас.

По данным оперативников, неизвестный выстрелил в окно квартиры политика. В результате выстрела разбилось стекло, но, к счастью, никто не пострадал. Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено спустя 5 дней - в минувший четверг, 19 октября.