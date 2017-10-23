Студентка пыталась убить себя из-за несчастной любви

2017-10-23 15:48 | www.oxu.az | 4

Студентка Мингячевирского государственного университета из-за расставания с возлюбленным попыталась покончить с собой.

Как переживает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в доме, который снимала студентка из Зардабского района.

Так, К.З. 1999 г.р., приняв дома большое количество лекарственных средств, пыталась покончить с собой. Проживающие вместе с ней другие студенты сразу же доставили ее в Мингячевирскую городскую больницу. Как сообщили местному бюро Report в больнице, лечение К.З. продолжается, ее состояние оценивается как средней тяжести.

По факту начато расследование.

Э.А.

