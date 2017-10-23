NIKOIL | Bank радует вкладчиков новым предложением!

2017-10-23 15:50 | www.oxu.az | 3

Вы разместили в NIKOIL | Bank депозит в долларах США, но срочно понадобились манаты? Перед вами встал вопрос: что делать в данной ситуации? Не надо обнулять свой счет и при этом терять накопленные проценты! Мы предлагаем вам выгодный кредит в манатах под залог долларового депозита!

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NIKOIL | Bank - универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых - расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981. Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.