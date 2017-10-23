Руководитель представительства ЕС в Азербайджане проинформирован о провокациях Армении

2017-10-23 19:03 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным руководителем представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, послом Кестутисом Янкаускасом, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Поздравив посла с началом деятельности в стране, министр пожелал ему успехов в развитии связей между Азербайджаном и ЕС.

В ходе встречи обсуждались вопросы текущей ситуации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Проинформировав гостя о продолжающейся более 20 лет оккупации Арменией признанных международным сообществом территорий Азербайджана, в результате которой более одного миллиона человек стали вынужденными переселенцами, Гасанов отметил, что противник по сей день продолжает нагнетать обстановку на фронте.

Министр обороны подчеркнул, что из-за угрозы жизни мирных жителей и военнослужащих в результате провокаций вооруженных сил Армении оптимальным путем решения конфликта является безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана согласно нормам и принципам международного права.

В свою очередь, Янкаускас отметил, что Европейский союз поддерживает скорейшее и мирное решение конфликта, а также продолжение переговоров в этом направлении для обеспечения стабильности в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.