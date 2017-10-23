Британия планирует продолжить работу с Европейским оборонным агентством после Brexit

2017-10-23 19:27 | www.trend.az | 3

Великобритания хотела бы сохранить тесное взаимодействие с ЕС в области обороны после Brexit и планирует продолжать сотрудничество с Европейским оборонным агентством, заявил министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, передает в понедельник РИА Новости.

"Мы хотели бы, чтобы наши оборонные структуры сохранили тесное сотрудничество с Европейским оборонным агентством", - сказал Фэллон, отвечая на вопросы в ходе интернет-брифинга в понедельник.

По его словам, выход страны из ЕС не станет причиной приостановки сотрудничества. При этом министр пообещал развитие связей как с ЕС в целом, так и с различными группами союзников Британии, в частности, со странами севера Европы.

"Мы тесно работаем с североевропейскими союзниками… Brexit дает нам возможность по-новому посмотреть на нашу роль в мире", - сказал глава минобороны.

Фэллон пообещал также увеличить оборонный бюджет Великобритании и сохранить уровень расходов в пропорции от ВВП страны, необходимый для членства в НАТО.

"Правительство подтверждает приверженность выделения на оборонные нужны два процента от ВВП страны. Оборонный бюджет вырастет в 36 миллиардов до почти 40 миллиардов фунтов стерлингов к 2020-2021 годам", - добавил министр.