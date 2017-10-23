В Монголии погибли десять альпинистов

2017-10-23 19:29 | www.trend.az | 6

Спасатели в Монголии обнаружили тела десяти пропавших на горе Отгонтэнгэр альпинистов в понедельник, ведутся поиски еще семи членов группы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Монцамэ.

Местное управление по чрезвычайным ситуациям в воскресенье получило сообщение о пропаже без вести 17 альпинистов, совершавших подъем на вершину горы Отгонтэнгэр на западе страны. Пропавшие не смогли спуститься из-за лавины, сообщил агентству член группы альпинистов Н. Саранчимэга.

Поисковую операцию начали лишь в 06.00 понедельника по местному времени из-за ограниченной видимости.

"В результате поисковой работы 23 октября на высоте 3200-3450 метров спасатели обнаружили тела десяти пропавших альпинистов. В настоящее время продолжается поисковая работа оставшихся членов группы альпинистов", - сообщает агентство.

Гражданство альпинистов не сообщается.

Восхождение на вершину данной горы запрещено с 2015 года приказом министра окружающей среды и туризма, сообщает агентство.

Поисковую операцию сейчас ведут более 100 человек под руководством вице-премьера страны, участвуют также два вертолета и другая техника.