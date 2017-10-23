Трамп в рамках своего визита в Китай обсудит усиление давления на Пхеньян

2017-10-23 19:32 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Юго-Восточную Азию посетит Пекин восьмого ноября, где на встрече с главой государства Си Цзиньпином обсудит усиление давления на Северную Корею, сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома в рамках конференц-колла, передает РИА Новости.

"Восьмого ноября президент посетит Пекин и обсудит Северную Корею и усиление на нее давления", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов идет ли речь об усилении санкций, чиновник ответил: "Мы все должны делать больше, чтобы усилить давление на Северную Корею для мирного решения этой проблемы".

Первым пунктом визита Трампа будут Гавайи, где он встретится с американскими военными и примет участие в брифинге по безопасности. Далее, 5 ноября, он отправится в Японию, 6-7 ноября в Южную Корею. 10 ноября президент США прибудет во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС, 12-14 ноября он будет находиться на Филиппинах, рассказал чиновник.