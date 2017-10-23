Melih Gökçek'ten istifa açıklaması

2017-10-23 21:19 | www.trend.az | 0
Gazete Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın verdiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumartesi günü Belediye Meclisi'ni olağanüstü toplayarak belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayacak.
Gökçek attığı tweetlerde şunları söyledi:
Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yaptık.
İnşallah cumartesi günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ni olağanüstü toplayacak ve meclis üyesi arkadaşlara veda edip, istifamı vereceğim.
Kaynak: Habertürk