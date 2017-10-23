В Баку в отношении строительной компании возбужден судебный иск на 5 млн манатов

2017-10-23 16:04 | www.oxu.az | 3

ООО The Baku Group Ltd подал в суд на ООО İdeal-İ İnşaat.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ООО The Baku Group Ltd выдвинуло требование по поводу аннулирования подрядного контракта, передачи оригинала документов и управления зданиями.

Кроме того, в иске компании выражается требование предоставить в пропорциональном порядке приходящиеся на долю ООО The Baku Group Ltd 25% от строящейся и пригодной для продажи площади. В случае, если данная площадь уже продана, выражается требование удержать полученную от продажи сумму и 5 млн манатов, а также 30 манатов выплаченной госпошлины.

ООО İdeal-İ İnşaat также выдвинуло встречный иск. Так, компания заявила, что The Baku Group Ltd не имеет права собственности на возведенные многоэтажные жилые здания и потребовало запретить вмешательство в проводимые на территории строительные работы.

Согласно вынесенному судом постановлению, первоначальный иск был частично удовлетворен, а встречный иск ООО İdeal-İ İnşaat отклонен.

Недовольное решением суда ООО İdeal-İ İnşaat подало апелляционную жалобу, которая рассматривается Бакинским апелляционным судом.

Э.А.

