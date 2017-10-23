На аукцион Sotheby's выставили последнюю картину Черчилля

2017-10-23 19:35 | www.trend.az | 3

Самое последнее полотно, созданное бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем (1874-1965) незадолго до кончины в 1965 году, - "Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле" - выставлено на аукцион Sotheby's, передает в понедельник ТАСС со ссылкой на газету Daily Telegraph.

Картина о потаенном уголке "самого особенного для Черчилля места" в мире неподалеку от города Уэстерхэм в английском юго-восточном графстве Кент предварительно оценена в 50-80 тысяч фунтов стерлингов (около 66-105 тысяч долларов).

Цена за никогда не выставлявшееся произведение, по мнению некоторых специалистов, относительно невелика. Картина на аналогичную тематику, правда, большего размера, находившаяся у дочери главы кабинета военных лет Мэри, ушла в 2014 году с молотка за 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона долларов).

Нынешнее полотно было подарено автором личному телохранителю - сержанту Эдмунду Марри, который также помогал сэру Уинстону в подготовке мольберта и кистей. С тех пор работа находилась в семье Марри.

"Просто удивительно, что очень столь занятому государственному деятелю удавалось так много времени уделять живописи, - заявила глава отдела современного и послевоенного искусства Sotheby's Фрэнсис Кристи. - Это было просто необходимым своего рода противоядием от общественной жизни". Черчилль хорошо разбирался в живописи и был талантлив, добавила эксперт.

З

а кисть британский политический деятель взялся сравнительно поздно - в возрасте 40 лет. После нескольких акварелей он стал работать с масляными красками. Это увлечение он пронес через всю свою жизнь, оставив 544 картины, в основном пейзажи и виды городов.

"Для Черчилля живопись была физической и умственной необходимостью, - отмечал ранее исследователь его творчества Дэвид Кумс. - Отвлечение (от окружающего) требовало всего его внимания. Неудивительно, что его друзья - профессиональные художники - восхищались такой работой".

Торги "Современное и послевоенное британское искусство" пройдут 21 ноября в Лондоне.