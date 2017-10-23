Обнародован состав сборной года по версии FIFPro

2017-10-23 21:49 | www.apa.az | 3

Стал известен состав сборной года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

Как сообщает АПА, в неё вошли пять игроков мадридского «Реала», который в этом году во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

защитники: Дани Алвес («Ювентус»/«ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»);

полузащитники: Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»);

нападающие: Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Напомним, сегодня в Лондоне состоится церемония вручения премии ФИФА The Best.