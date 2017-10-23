Прекращено строительство некоторых олимпийских комплексов

2017-10-23 16:17 | www.oxu.az | 3
"В Азербайджане строительство некоторых олимпийских комплексов заморожено по финансовым причинам".
Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.
По его словам, речь идет о комплексах, у которых осуществлены проектно-сметные работы и закладка фундамента:
"В настоящее время финансирование в полной форме и подготовка к открытию таких спортивных установок слегка затруднительна. В 2018 году, если изменится финансовая ситуация и будет больше возможностей, мы можем приступить к строительству".
А.Рагимов отметил, что вместо этого в эксплуатацию сдадут строящися комплексы:
"В этом году в Агджабеди и на Абшероне готовы к открытию два комплекса. В будущем году планируется открытие в Ленкоране и Ярдымлы. То есть комплексы открываются постепенно".