Прекращено строительство некоторых олимпийских комплексов

2017-10-23 16:17 | www.oxu.az | 3

"В Азербайджане строительство некоторых олимпийских комплексов заморожено по финансовым причинам".

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, речь идет о комплексах, у которых осуществлены проектно-сметные работы и закладка фундамента:

"В настоящее время финансирование в полной форме и подготовка к открытию таких спортивных установок слегка затруднительна. В 2018 году, если изменится финансовая ситуация и будет больше возможностей, мы можем приступить к строительству".

А.Рагимов отметил, что вместо этого в эксплуатацию сдадут строящися комплексы:

"В этом году в Агджабеди и на Абшероне готовы к открытию два комплекса. В будущем году планируется открытие в Ленкоране и Ярдымлы. То есть комплексы открываются постепенно".

Э.А.

