Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем - вице-председатель Сената Чехии (Эксклюзив)

2017-10-23 19:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно только мирным путем, считает вице-председатель Сената Чехии Иржи Шестак.

“Наш исторический опыт показывает, что мир и взаимопонимание - это тот путь решения, который не способствует возникновению конфликта между странами, а также его дальнейшему углублению”, - сказал Trend в понедельник находящийся с визитом в Баку Шестак.

Отвечая на вопрос о том, каким образом Прага могла бы способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта, Шестак отметил, что положительный вклад Чехии в этот вопрос может заключаться в содействии достижению мирного решения.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Элина Мамедова. Редактор: Ирина Парфёнова)