Какое наказание ждет должностных лиц за побег заключенных?

2017-10-23 16:32 | www.oxu.az | 7

Как сообщалось, двое заключенных, которых этапировали из Баку в Ширван, сбежали на станции Баладжары. Один из них обвиняется в торговле наркотиками, другой – в убийстве. Возникает вопрос, какое наказание ждет сотрудников пенитенциарной службы, отвечавших за перевозку заключенных?

На этот вопрос Qafqazinfo ответил адвокат Хаял Баширов, передает Oxu.Az.

Адвокат заявил, что сбежавшим заключенным добавят от 2 до 6 лет к сроку отбывания наказания в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики.

«Что касается сотрудников Пенитенциарной службы, то если расследование выявит недобросовестное или безразличное отношение к работе с их стороны, то им грозит штраф от 1500 до 3 тыс. манатов, до двух лет общественных работ, или в худшем случае, до 6 месяцев лишения свободы», - сказал адвокат.

Напомним, что заключенные, сбежавшие со станции Баладжары – Этибар Мамедов 1980 г.р. и Али Агами 1983 г.р.

Э.Мамедов обвиняется по статье 234.4.3 (сбыт наркотических средств в крупном размере), а А.Агами – по статьям 120.2.2 (умышленное убийство из хулиганских побуждений) и 228 (незаконное хранение оружия) УК АР.

A.M.

