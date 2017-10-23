Полиция задержала воров в бакинском метро

2017-10-23 16:40 | www.oxu.az | 4

В минувшую пятницу, 20 октября, молодой человек подошел к сотруднику полиции на станции метро «Эльмляр Академиясы» и сообщил, что неизвестные вырвали у него мобильный телефон и убежали.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции сразу же задержали воров и доставили в управление.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные – жители Джалилабадского района, ранее судимые Кянан Алиев и Али Хасратов.

У К.Алиева обнаружили украденный мобильный телефон.

По факту ведется расследование.

A.M.