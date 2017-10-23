120-летие Агасадыха Герайбейли отметят в Баку (ФОТО)

2017-10-23 19:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в Баку 27 октября в 16:00 состоится вечер памяти, посвященный 120-летию со дня рождения видного актера театра и кино, народного артиста Агасадыха Герайбейли, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

Мероприятие пройдет при организации министерства культуры и туризма, Госфильмофонда, Государственного театрального музея имени Джафара Джаббарлы и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики.

На мероприятии будет рассказано о жизни и творчестве известного актера, показаны фрагменты из фильмов, в которых он был занят, а также представлена фотовыставка.

Агасадых Гарайбейли родился в 1897 году в Шамахе. После Шамахинского землетрясения семья актёра переезжает в Баку, отец его работал жандармом.

Впервые Гарайбейли выступил на сцене в 1917 году. С 1933 года и до конца жизни Агасадых Герайбейли работал в Азербайджанском драматическом театре (сейчас - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр).

Он участвовал в таких постановках, как "Надир шах", "Аршин мал алан", "Севиль", и многих других.

С 1923 года снимался в кино, играл характерные роли: советник хана ("Легенда о Девичьей башне", 1924), Сафар-бек ("Гаджи Кара", 1929), Балаш ("Севиль", 1929), иранский сардар ("Фатали хан", 1947), Ага-Бала ("Любимая песня", 1956), Рустам-бек ("Не та, так эта", 1958), Сардаров ("Под знойным небом", 1958), Ибн-Халид ("Сказание о любви", 1961).

Несомненно, самой яркой ролью в творческой биографии Агасадыха Герайбейли стала роль Рустам-бека в фильме "Не та, так эта" (O olmasın, bu olsun).

В 1940 году актёру было присвоено звание народного артиста Азербайджанской ССР.

Актер скончался 5 декабря 1988 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)