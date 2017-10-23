В украинской газете опубликован материал об азербайджанском спектакле

2017-10-23 19:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В украинской газете "День" опубликована статья, посвященная спектаклям, представленным в рамках Международного фестиваля моноспектаклей "Мария", прошедшего в Киеве. На фестивале Азербайджан представлял Государственный театр юного зрителя с моноспектаклем "Контрабас".

Автором статьи под названием "Искусство полилога культур" является театральный критик Дмитрий Дроздовский, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В материале также говорится о спектакле "Контрабас" с участием заслуженного артиста Азербайджана Шовги Гусейнова, поставленном по произведению Патрика Зюскинда.

"Гусейнов раскрыл драму главного героя, "маленького" незаметного контрабасиста, который, однако, имеет незаурядные знания по истории музыки и влюблен в оперную примадонну. Герой предстает воплощением "маленького человека", но в то же время его интеллект и душевные порывы не знают ограничений", - говорится в статье.

Отметим, что в фестивале принимали участие театральные коллектив из Польши, Украины, Великобритании, Турции и других стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)