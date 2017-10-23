Премьер-министр Грузии едет в Баку

2017-10-23 17:00 | www.oxu.az | 4
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит Баку, где 30 октября примет участие в официальной церемонии открытия железнодорожной магистрали Баку - Тбилиси - Карс.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на администрацию правительства.
Глава правительства Грузии прибудет в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В церемонии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс помимо Алиева и Квирикашвили примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В администрации правительства пока не владеют информацией о деталях визита Квирикашвили.
Н.О.