Премьер-министр Грузии едет в Баку

2017-10-23 17:00 | www.oxu.az | 4

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили посетит Баку, где 30 октября примет участие в официальной церемонии открытия железнодорожной магистрали Баку - Тбилиси - Карс.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на администрацию правительства.

Глава правительства Грузии прибудет в Баку по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. В церемонии открытия железной дороги Баку - Тбилиси - Карс помимо Алиева и Квирикашвили примет участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В администрации правительства пока не владеют информацией о деталях визита Квирикашвили.

Н.О.