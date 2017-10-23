Очередной туристический визит "главы" незаконного режима в Нагорном Карабахе в Брюссель потерпел крах

2017-10-23 20:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Попытка "представителей" созданного на оккупированной территории Азербайджана - в Нагорном Карабахе незаконного режима принять участие в прошедшем на прошлой неделе в здании Европарламента в Брюсселе четвертом "конгрессе" армян Европы, который был организован армянской диаспорой, провалилась.

Так, несмотря на то, что "глава" незаконного режима Бако Саакян вместе со своими подручными прибыл в Брюссель и хотел принять участие в "конгрессе", это было пресечено. Тем самым желанию этих "представителей" выступить на мероприятии не суждено было сбыться.

Возникает вопрос: а в чем же заключается цель Армении при проведении подобных провокаций? Дело в том, что страна-оккупант хочет создать видимость того, что якобы европейские институты признают незаконный режим, и с этой целью при любой возможности пытаются организовать визиты "представителей", "руководителей" этого режима в Брюссель. Как известно, в последние годы все эти попытки потерпели полное фиаско

Несмотря на то, что Саакян 18-19 октября прибыл в Брюссель в качестве "гостя" четвертого съезда армян Европы, его даже близко не подпустили к зданию Европарламента, в котором проводилось мероприятие, его не приняли в местных органах исполнительной власти и в федеральном парламенте. Свою туристическую поездку в Бельгию Бако Саакян завершил встречами с представителями таких армянских диаспорских организаций, как "Армянский общий благотворительный союз" и "Европейские друзья Армении", а также "встречами", проведенными в армянской церкви в Брюсселе. На другой встрече, организованной лоббистской организацией "Армянская федерация Европы за справедливость и демократию", которой руководит предприниматель, миллионер Гаспар Карапетян, Бако Саакян был неофициально принят 3-4 региональными депутатами. Парламенты Брюссельского столичного региона и Фламандского региона, в которых представлены депутаты, подчеркнули, что эти неофициальные встречи являются исключительно инициативой самих депутатов и не имеют никакого отношения к деятельности парламентов.

Напомним, что ранее эти находящиеся под влиянием армянского лобби в Бельгии депутаты при "организационной поддержке" Гаспара Карапетяна незаконно посетили оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, а также выступали организаторами клеветнических мероприятий армянского лобби в Бельгии.

Таким образом, несмотря на усилия армянского лобби, попытки Бако Саакяна в рамках визита в Брюссель придать "легитимность" незаконному режиму потерпели крах.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Бахтияр Гаджиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)