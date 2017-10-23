Иран и Россия обсудили сотрудничество между флотами в Каспийском море

2017-10-23 20:27 | www.trend.az | 3

Командование Каспийской флотилии обсудило с командованием отряда боевых кораблей Военно-морских сил Ирана вопросы сотрудничества между флотами двух государств в Каспийском море, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Иранские моряки находились в гостях у российских с неофициальным визитом с 20 по 23 октября в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии в Махачкале.

"В ходе неофициального визита была проведена встреча командования Каспийской флотилии с командованием отряда боевых кораблей Военно-морских сил Ирана, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества между флотами двух государств в Каспийском море", - сказал Астафьев.

Также российские и иранские экипажи кораблей провели взаимные визиты, в ходе которых гости осмотрели ракетный корабль "Дагестан", а российские моряки оценили условия службы и корабельный быт экипажа эсминца "Дамаванд".

Помимо официальных мероприятий были проведены товарищеский матч по мини-футболу и соревнования по перетягиванию каната между командами Каспийской флотилии и иностранными моряками, а в ходе экскурсий экипажи иранских кораблей посетили музей Боевой Славы, музей Изобразительных искусств в Махачкале, а также крепость Нарын-Кала в городе Дербент.

Во вторник иранские моряки покинули порт Махачкалы. По военно-морской традиции малый ракетный корабль "Великий Устюг" также вышел в Каспийское море для сопровождения их отряда.

В порт Махачкала отряд кораблей иранских Военно-морских сил прибыл во второй раз, всего же за последние четыре года это уже их четвертый дружественный визит в пункты базирования российских кораблей. В ходе предыдущих визитов, в июне 2013, октябре 2015 и марте 2017 года иранские моряки посетили порты Астрахани и Махачкалы.