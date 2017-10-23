Автор оскорбительной статьи о «Карабахе» попросил прощения

2017-10-23 17:08 | www.oxu.az | 3

«Колумнист турецкой газеты Мовлут Тезел попросил прощения у азербайджанского народа за высмеивание плакатов азербайджанских болельщиков на матче «Карабах» - «Атлетико»».

Как передает Oxu.Az, об этом живущая в Турции азербайджанская журналистка Шабнам Гарслы написала на своей странице в Facebook.

«По приглашению главного редактора газеты Sabah Исы Татлыджана мы встретились в редакции. Иса бей сказал, что ни газета, ни автор статьи Мевлут Тезел не являются предвзятыми, что это была лишь неудачная статья, и вновь попросил прощения у азербайджанского народа.

Автор Мевлут Тезел сказал, что поддерживает Азербайджан в справедливой борьбе с Арменией и очень любит этот народ. Тезел попросил прощения как у азербайджанского народа, так и футбольного клуба «Карабах». Он особо отметил, что хочет исправить свою ошибку, поддержав кореографию, и желает завоевать любовь азербайджанского народа», - написала С.Гарслы.

Н.О.

