Установлена личность напавшего на ведущую радио «Эхо Москвы» – ОБНОВЛЕНО

2017-10-23 17:14 | www.oxu.az | 3

Напавшим на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр оказался Борис Герц.

Как передает Oxu.Az, об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

«Нападавший был задержан сотрудниками охраны и в настоящее время передан полицейским. Предварительно установлено, что злоумышленник является гражданином иностранного государства», - сказал собеседник агентства.

В полиции сообщили хронологию событий. По данным МВД, в помещение радиостанции «Эхо Москвы» проник неизвестный, «при этом брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия». Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил ножом в шею ведущую.

14:50

Неизвестные ворвались в редакцию «Эхо Москвы» и ранили ножом ведущую Татьяну Фельгенгауэр.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил «Интерфаксу» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в понедельник.

По его словам, журналистка госпитализирована и ее здоровью ничего не угрожает.

«Ворвавшийся на радиостанцию мужчина с ножом ударил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Она госпитализирована, ей поставлен катетер», - сказал Венедиктов.

Нападавший задержан охраной и передан полиции.

Двое неизвестных проникли в редакцию, брызнув из газового баллончика в лицо охраннику. Потом поднялись на лифте на 14-й этаж и подошли к рабочему месту Татьяны. Они ударили ее ножом в горло, после чего сбежали.

Других подробностей пока нет.

Н.О.