В Баку открылось четвертое кафе Second Cup

2017-10-23 17:15 | www.oxu.az | 3

14 октября открылось четвертое кафе Second Cup в Баку по адресу: ул.М.Э.Расулзаде, 4 (около бывшего кинотеатра «Азербайджан»).

Впервые Second Cup открыл свои двери для любителей кофе в 2012 году в Торгово-развлекательном центре 28 Mall. И с каждым годом кофейня все больше и больше манила гостей своими вкуснейшими напитками. По сегодняшний день Second Cup ждет своих гостей по следующим адресам: 28 Mall, Nargiz Mall, Metropark и уже по новому адресу: ул.М.Э.Расулзаде, 4 (около бывшего кинотеатра «Азербайджан»).

Легкая и уютная атмосфера новой кофейни не оставит равнодушными любителей кофе. В меню кофейни входят как классические, так и специальные кофейные напитки, вкуснейшие маффины и круассаны, сытные сэндвичи и прочие лакомства.

Ключевой особенностью кофейни является то, что Second Cup радует гостей сезонными предложениями, подбором оригинальных рецептур и новых вкусовых сочетаний.

Напомним, что Second Cup является известным канадским брендом кофеен и на сегодняшний день включает в себя более 360 кофеен в Канаде и 70 кофеен в 17 странах мира.

Получить более подробную информацию можно на странице кофейни в социальной сети Facebook.