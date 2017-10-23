В Рио-де-Жанейро полиция убила туристку из Испании во время перестрелки

2017-10-23 20:38 | www.trend.az | 5

Испанская туристка Мария Эсперанса Руис Хименес погибла из-за действий служащих военной полиции в ходе перестрелки между бандитами и сотрудниками правоохранительных органов в фавеле Росинья - одном из криминальных районов Рио-де-Жанейро, передает в понедельник ТАСС.

Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах.

"Около в 10:30 по местному времени автомобиль Fiat Freemont прорвал полицейское оцепление в районе Ларго-ду-Бойадейру. Расположенные там силы отреагировали выстрелами по автомобилю. При более близком рассмотрении выяснилось, что речь идет о транспортном средстве туристов. Получившая ранения испанская подданная была доставлена в больницу Мигел Коуту, но врачи не смогли спасти ее", - говорится в распространенном заявлении военной полиции штата Рио-де-Жанейро.

В сообщении также отмечено, что руководство военной полиции начало служебное расследование в связи с произошедшим. Погибшей было 67 лет.

По данным Globo, сотрудники правоохранительных органов пытались остановить машину, в которой женщина ехала вместе с экскурсоводом и еще тремя туристами. Однако водитель автомобиля не отреагировал на распоряжение правоохранительных органов и продолжил движение. В этот момент поблизости проходила спецоперация по задержанию представителей организованной преступной группировки. Полицейские решили, что в автомобиле находятся бандиты и открыли огонь. 67-летнюю туристку доставили в больницу, однако ранение оказалось смертельным.

В фавеле Росинья с середины сентября не прекращаются столкновения между полицией и группировками наркоторговцев. До недавнего времени фавела пользовалась популярностью у туристов - на экскурсиях, организованных для гостей города, ее представляли как "образцовую" фавелу, где властям удалось взять ситуацию с преступностью под контроль. Однако в настоящее время многие туристические агентства не рекомендуют посещать этот район из-за всплеска насилия.