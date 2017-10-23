Лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в Чечне

2017-10-23 20:40 | www.trend.az | 6

Старший лейтенант Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне, стрелявший ликвидирован, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомственного департамента по взаимодействию со СМИ.

"По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской Республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", - сообщили в департаменте.

По информации собеседника агентства, о происшествии проинформирована военная прокуратура и военно-следственный отдел. Проводится служебная проверка, сообщили в департаменте.

"Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия", - отметили в ведомстве.