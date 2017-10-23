Тиллерсон прибыл с необъявленным визитом в Кабул

2017-10-23 17:38 | www.oxu.az | 4

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в понедельник в Кабул с необъявленным визитом и провел встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщает посольство США в Кабуле.

Ранее сообщалось, что Тиллерсон посетит Пакистан и Индию и встретится с высокопоставленными лидерами этих стран.

«Секретарь Тиллерсон и президент Гани встретились в Кабуле 23 октября и вместе подтвердили обязательства США и Афганистана по достижению мира, стабильности и долговечного процветания в Афганистане. Секретарь сообщил, что новая стратегия США по Южной Азии проясняет обязательства США по работе с правительством Афганистана и партнерами в регионе для достижения мира в Афганистане», - говорится в сообщении посольства.

Отметим, в августе президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может «многое потерять», если продолжит «укрывать террористов» на своей территории. Также Трамп заявил, что США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе.

Н.О.