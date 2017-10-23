Список сейсмически активных зон Азербайджана

2017-10-23 17:44 | www.oxu.az | 4

Названы районы Азербайджана, где в течение года наблюдалась наибольшая сейсмическая активность.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, по словам генерального директора Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбана Етирмишли, самыми сейсмически активными в 2017 году были Шамахы-Исмаиллинская зона, территория Талышских гор и Каспийское море.

Етирмишли отметил, что с 1 января по 22 октября нынешнего года в Азербайджане и вокруг него зарегистрирован 5051 подземный толчок. Он добавил, что за указанный период только на территории Азербайджана произошло 3107 землетрясений, 22 из них были ощущаемыми.

Э.А.

