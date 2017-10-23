Главный тренер команды «Эвертон» отправлен в отставку

2017-10-23 17:53 | www.oxu.az | 3

Главный тренер английской команды «Эвертон» Рональд Куман отправлен в отставку.

Как сообщает Oxu.Az, 54-летнего голландского специалиста отстранили из-за неудачных результатов.

Руководство клуба было вынуждено принять радикальное решение после прошедшего 22 октября и завершившегося поражением (2:5) домашнего матча с «Арсеналом» в рамках IX тура Премьер-лиги.

В июне 2016 года Куман заключил с командой «Эвертон» 3-летний контракт.

Отметим, что несмотря на затрату клубом «Эвертон» этим летом на трансферы 142 млн фунт стерлингов, на данный момент он находится на 18 месте с 8 очками.

Н.О.