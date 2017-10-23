Мэр Анкары назвал дату ухода в отставку

2017-10-23 21:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Мэр Анкары Ибрахим Мелих Гекчек в субботу на внеочередном заседании Городского совета объявит об уходе в отставку, передают в понедельник турецкие СМИ.

Об этом он написал в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

"Иншаллах в субботу соберу внеочередное заседание Городского совета Анкары, попрощаюсь с его членами и подам в отставку", - написал Мелих Гекчек.

Отметим, что ранее президент Турции также призвал Гекчека уйти в отставку.

Президент Турции потребовал от некоторых членов партии уйти в отставку. Данное требование связано с ожидаемыми реформами в правящей Партии справедливости и развития.

Напомним, что Гекчек является мэром Анкары с 1994 года.

22 сентября подал в отставку мэр Стамбула Кадир Топбаш, на место которого был избран Мевлют Уйсал. Сегодня также подал в отставку мэр турецкой провинции Бурса Реджеп Алтепе.

(Текст: Талех Агавердиев)