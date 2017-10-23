Южный Кавказ - один из самых милитаризованных регионов мира – Аманда Пол

2017-10-23 21:54 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Южный Кавказ является одним из наиболее милитаризованных регионов мира, что крайне опасно, считает аналитик Европейского центра политики (Брюссель) Аманда Пол.

Пол подчеркнула, что милитаризация Армении и в более широком плане региона не является положительным, но Ереван, очевидно, чувствует необходимость превзойти военный потенциал Азербайджана.

Отметим, что согласно подписанному 26 ноября 2015 года соглашению Россия взяла на себя обязательство по предоставлению Армении кредита на 200 миллионов долларов для приобретения современного вооружения. Правительство Армении 12 октября утвердило первый кредитный пакет в размере 100 миллионов долларов. По условиям соглашения, кредит в размере 100 миллионов долларов предоставляется Армении на 20 лет.

“Крупнейшим покровителем [Армении] является Россия, так как именно Москва не только имеет военную базу в Армении, что позволяет России проецировать власть, но и продает огромное количество оружия Армении и Азербайджану, заявляя, что это является частью ее сбалансированной политики”, - сказала Пол Trend по электронной почте.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Гюльгыз Мурадова)