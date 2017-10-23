В СБУ опровергли сообщение о покушении на Порошенко - ОБНОВЛЕНО

2017-10-23 22:54 | www.apa.az | 4

В Службе безопасности Украины (СБУ) опровергли сообщение о предотвращении покушения на президента страны Петра Порошенко.

Как передает АПА со ссылкой на ТСН, об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.

Ранее сообщение от имени пресс-центра СБУ было разослано в ряд СМИ. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент разбираются с тем, кто мог разослать фейковое сообщение.

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22:04

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на президента страны Петра Порошенко во время его поездки в Авдеевку в Донбасс.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении СБУ.

"Служба безопасности Украины провела спецоперацию по обезвреживанию группы лиц, которые готовили покушение на президента Украины. Двое из членов группировки при задержании были ликвидированы. При себе они имели снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-18, две ручных гранаты Ф-1 и три РГД-2 с запалами", передает ТСН.

Спецоперацию провели в воскресенье. Порошенко вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком в воскресенье провели в Авдеевке совещание по оперативной обстановке.