Подготовлен законопроект в связи с членством Азербайджана в ВТО

2017-10-23 18:00 | www.oxu.az | 4

В связи с процессом вступления Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО), с целью приведения законодательства в соответствие с требованиями ВТО, устранения технических барьеров в торговле, повышения экспортного потенциала местных производителей подготовлен законопроект «О техническом регулировании».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом в интервью официальному сайту партии Ени Азербайджан (ПЕА) сообщил председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

Р.Гасанов отметил, что законопроект согласован с соответствующими государственными органами и представлен в Кабинет министров.