Акробаты-медалисты Евро вернулись в Баку (ФОТО)

2017-10-23 22:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по акробатике вернулась в понедельник вечером в Баку с чемпионата Европы, проходившего в Польше. Спортсмены завоевали на европервенстве три бронзовые медали.

В аэропорту их встречали коллеги по цеху, друзья, представители Федерации гимнастики Азербайджана и, конечно же, родители.

Обладатели двух "бронз" Агасиф Рагимов и Нурджан Джаббарлы сообщили, что эти медали еще раз подтвердили - акробатика, как и другие виды гимнастики, в Азербайджане развивается. "Ежегодно мы возвращаемся с крупных турниров с наградами", - сказали они.

Другие медалисты, в первый раз вставшие на международный подиум, Абдулла Аль-Машайхи и Рухидил Гурбанлы шли к этому успеху очень давно. "Ребята тренировались по очень усиленной программе, так как понимали, что это их шанс. Я очень счастлива и рада за этих талантливых акробатов. Спасибо всем, кто нас поддерживал и болел за нас", - сказала главный тренер национальной команды Ирада Гурбанова.