Участие Президента Ильхама Алиева в саммите D-8 говорит о возросшем авторитете Азербайджана в мире - депутат

2017-10-23 22:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8) свидетельствует о повышении авторитета Азербайджана на международной арене, сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Депутат сказал, что Азербайджану как независимой стране принадлежит особая роль на мировой арене, в политике.

"Поэтому участие Азербайджана на саммите D-8 имеет большое значение как для нашего государства, так и для стран-членов. Азербайджан как активную страну часто приглашают на подобные встречи", - сказал Бадамов.

Бадамов подчеркнул, что приглашение Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Президента Азербайджана на саммит является наглядным показателем крепких дружественных связей между двумя странами.

"В целом, во всех международных организациях Азербайджан и Турция демонстрируют единство. Никакое вмешательство извне не может нанести ущерб нашей дружбе", - сказал депутат.

Отметим, что 20 октября в Стамбуле под девизом «Расширение возможностей путем сотрудничества» прошел IX Саммит восьми развивающихся стран Организации экономического сотрудничества (D-8). Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в саммите в качестве особого гостя.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)