Адвокат Полански отверг новые обвинения в домогательствах в адрес режиссера

2017-10-23 18:30 | www.oxu.az | 3

Адвокат режиссера Романа Полански заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах, с которыми в адрес его клиента выступила еще одна женщина, не соответствуют действительности.

На прошлой неделе американка Марианна Барнард сообщила, что подверглась домогательствам режиссера в 1975 году, когда ей было десять лет. Женщина разместила онлайн-петицию с призывом исключить Полански из рядов американской Академии киноискусства, которую поддержали уже более 16 тысяч человек.

"Роман Полански официально отвергает обвинения госпожи Барнард, касающиеся фактов 1975 года. Единственные факты, которые ему можно вменить в вину, связаны с делом Саманты Геймер, и он признался в них во время первого допроса 40 лет назад", - говорится в коммюнике адвоката Эрве Темима.

Темим напомнил, что сама Гейзер простила Полански и попросила закрыть дело против него.

"Он отвергает все остальные обвинения, как не имеющие основания", - добавил юрист.

Помимо Барнард с аналогичными обвинениями против Полански выступили еще несколько женщин. Одна из них - 61-летняя Рената Лэнгер в сентябре обратилась с жалобой в швейцарскую полицию. Жительница Швейцарии утверждает, что Полански изнасиловал ее в 1972 году.

Официально Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней американки Саманты Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.