В Азербайджане с начала года зарегистрировано более 3000 землетрясений

2017-10-23 22:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого января текущего года в Азербайджане и на прилегающих территориях был зарегистрирован 5051 подземный толчок, сказал в понедельник журналистам директор Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Гурбан Етирмишли.

По его словам, в этом году только на территории Азербайджана было зарегистрировано 3107 подземных толчков.

Етирмишли отметил, что 22 из произошедших землетрясений ощущались.

Больше всего сейсмическая активность наблюдалась в Шамахы-Исмаиллинской зоне, на территории Талышских гор и в Каспийском море.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев)