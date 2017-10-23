Президент выделил средства на строительство автодороги в Шекинском районе

2017-10-23 18:36 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении ОАО Azeravtoyol из госбюджета 4,8 млн манатов на строительство автодороги Шеки-Киш в Шекинском районе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, автодорога Шеки-Киш соединяет два населенных пункта, в которых проживают 17 тыс. человек. Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год. Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.