Совбез ООН расширил список запрещенных к ввозу в КНДР материалов

2017-10-23 23:11 | www.trend.az | 3

Санкционный комитет Совета Безопасности ООН по Северной Корее расширил список материалов и оборудования, ввоз и передача которых стране запрещается, передает РИА Новости.

В список были занесены предметы, материалы, оборудование, товары и технологии двойного назначения, связанные с оружием массового уничтожения. Всего в перечне 32 наименования. Среди них — приборы радиационных разведки и контроля; ускорители частиц; программное обеспечение для гидродинамического расчета (за исключением того, которое используется исключительно в гражданских целях, например услуги централизованного теплоснабжения); оборудование для радиографического контроля (за исключением рентгеновского оборудования, специально предназначенного для использования в медицинских целях); системы фреонового и водяного охлаждения; подшипники нормальной̆ и повышенной точности из закалённой̆ стали и карбида вольфрама (диаметром 3 мм или более), и др.

Документ был подготовлен и передан СБ ООН, а также распространен в системе документов ООН.

После заявления КНДР об успешном испытании 3 сентября водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет, Совет Безопасности ООН 11 сентября единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые еще больше ограничивают экспортные и импортные возможности Пхеньяна.